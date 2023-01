Une défaite qui n’est pas un échec

Loin de nous l’idée de vouloir remuer le couteau dans la plaie – d’autant que la cicatrice peine encore à se refermer complètement -, mais, depuis le Qatar footballistique du début de l’hiver, on restait pantois. Tristes. Comme orphelins d’une équipe nationale porteuse d’espoirs, d’un engouement commun, d’une frénésie aussi populaire que communicative (aussi vu l’ambiance amère ressentie au sein des Diables). Oh, bien sûr, le hockey sur gazon n’est pas le foot, ce sport " roi " (quoique côté belge, il souffre de la concurrence si l’on compare les palmarès), mais, le Mondial de foot derrière nous, on s’est pris à rêver avec celui de hockey. Cela ne tenait en rien à de la naïveté: cela fait des années, une grosse décennie, que la discipline ramène des trophées au pays. Pensez donc: sur les dix dernières années, les Red Lions ont remporté les Jeux olympiques, la Coupe du monde, les championnats d’Europe et la Pro League.