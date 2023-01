Israël ou la politique des yeux crevés

"An eye for an eye leaves the whole world blind", dit ce proverbe illustrant l’absurdité de la loi du Talion (Œil pour œil, dent pour dent)… c’est probablement, en substance, ce que va s’employer à répéter le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken de passage en Israël et en Cisjordanie, alors qu’une flambée de violence déchire une nouvelle fois Israéliens et Palestiniens.