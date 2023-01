Le sale engrenage

À partir du moment où la Belgique s’inscrit dans l’OTAN, elle n’avait pas vraiment le choix, d’autant plus que le chancelier allemand Olaf Scholz avait validé de son côté, il y a trois jours à peine et suite au sommet de Ramstein, la livraison des chars Léopard à l’Ukraine, via la Pologne notamment. Et ce "tout en tenant à empêcher une escalade dans le conflit qui déboucherait sur une guerre entre la Russie et l’OTAN".

À ce niveau, les alliés occidentaux marchent véritablement sur des œufs. Car si l’objectif est bien sûr d’aider l’Ukraine à se défendre et à repousser l’envahisseur russe en dehors de ses frontières, le fait d’envoyer des armes létales, dont des chars et des missiles – à faible portée pour l’instant… mais jusqu’à quand ? – correspond en tous points à une escalade. Ou un sale engrenage, qui nous mène tout droit à ce que l’on veut éviter à tout prix. Et qui se produira dès qu’un soldat ou un avion de chasse occidental se retrouvera directement en face d’un soldat ou d’un avion russe. Nous n’y sommes pas encore, même si l’étincelle peut s’allumer à chaque instant.