Alain Deworme au centre du jeu à Arlon

L’analyse des futures élections communales à Arlon place un homme au centre du jeu, le MR Alain Deworme, ancien député provincial socialiste. L’obtention de la tête de liste lors d’un vote controversé à la locale MR, a révélé ses ambitions de candidat bourgmestre. En restant en coalition avec son actuel allié des Engagés Vincent Magnus, il ne le sera jamais. Pour ceindre l’écharpe mayorale, Alain Deworme et sa liste doivent s’allier au PS et aux Écolos pour éjecter Les Engagés, mais surtout, et c’est tout l’enjeu de ces élections, obtenir le plus de sièges entre ces trois listes. Ce qui est loin d’être gagné. Deux sièges supplémentaires seront à pourvoir en octobre 2024. Si le MR franchissait la ligne comme premier des trois partis, Alain Deworme pourrait alors quitter Vincent Magnus pour devenir bourgmestre. Mais resterait aussi à voir ce que donnerait la contre-attaque de ce dernier pour tenter d’obtenir les faveurs du PS ou d’Écolo par de la surenchère. Si au contraire les Écolos demeurent premiers de cordée des trois partis, une hypothèse très plausible, quel intérêt aurait Alain Deworme à renier un engagement de deux législatures avec Vincent Magnus pour quand même rester le second d’un autre bourgmestre ?