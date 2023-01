Sixième nomination en sept ans aux césars, "notre" Virginie Efira est omniprésente dans le cinéma français, mais...elle n’a jamais obtenu la statuette. C’est un peu comme faire toujours deuxième sur les Champs Elysées au Tour de France. Qu’elle ne se formalise pas, Benoît Poelvoorde, n’a jamais été couronné non plus. Elle va donc à nouveau choisir une robe, sourire durant toute la cérémonie et feindre de ne pas être déçue si ce n’est pas encore son tour. Mais, promis, au bout de dix nominations infructueuses, on lui filera un césar d’honneur, et de consolation !

À quand un site de chars partagés ?

Léopard est un génie!

Quand je vois toutes les hésitations qui ont précédé l’envoi de chars Léopard vers l’Ukraine (espérons que ça ne nous vaudra pas une bombe atomique russe dans les huit jours), je me dis: et pourquoi, au sein de l’OTAN, ne pas créer un service de chars partagés, style… Cambio. Vous avez l’appli, vous avez soudain besoin d’un char parce que Poutine vous envahit, vous recevez un code, un char vous attend pas loin de chez vous dans un espace dénommé "Loca-char" ou "Drive my char". Et c’est parti, vous payez en fonction du kilométrage parcouru et du nombre d’obus tirés. Ce serait tellement plus simple, plus économique et surtout… plus écologique !

Ces chers, très chers, très très chers concerts !

Madonna, c’est pas donné! ©AFP

On s’étonne du prix astronomique de certains concerts mais un organisateur chevronné me disait: les artistes les plus chers n’ont aucun souci à se faire, ça remplit de suite. Madonna (ticket "parterre debout" à 333 €) va doubler son passage à Anvers ; sorti de sa retraite, Sardou vend 100 000 tickets en huit heures ; Céline Dion, c’est "place assise" de 100 à 600 € (mais pas avant 2 024) Ceux qui rament ? Les artistes peu chers, genre 25-35 € l’entrée. Les concerts ? Un public de moins en moins curieux, et prêt à se saigner pour un gotha de "légendes vivantes" vues et revues.

L’amateurisme belge face à l’Iran

En plus d’être pris en otage par l’Iran, Olivier Vandecasteele a droit à un état belge à la limite de l’incompétence.

Ce qu’exprime la Belgique dans la libération tant espérée de l’humanitaire belge Olivier Vandecasteele emprisonné en Iran, c’est son amateurisme. À la mi-janvier le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne claironnait que "notre pays réussirait à faire revenir" le prisonnier. Pur effet de manche, visiblement! On se disait que la ministre des Affaires étrangères cachait peut-être son jeu, progressant dans la discrétion. Mais cette semaine, Hadja Lahbib a semblé dans l’impasse, envisageant de "peut-être se rendre à Téhéran" mais sans aucune conviction. C’est sûr, c’était plus facile d’aller voir un match au Qatar, même avec un brassard "One love".

Le Belge réclame plus d’autorité...pour les autres!

Une enquête annonçait cette semaine que 69 % des Belges souhaitent une gouvernance plus autoritaire. Ils veulent plus de poigne, plus de répression, et on apprenait que la moitié de ces 69% ne serait pas contre le rétablissement de la peine de mort… À première vue, ça fait peur. Mais bon, pas de panique ! On le connaît, le Belge, il hurle chaque jour au laxisme, mais attention: touche pas à ses petits boulots au noir, ses petits travaux sans permis, ses abonnements télé piratés, ses congés de maladie à la carte. Et qu’on ne lui conteste pas son titre de champion du monde de la resquille. Plus d’autorité ? Oui, mais pas pour lui, pour les autres !

EN BREF

RETOUR EN FORCE

Le footballeur Marouane Fellaini (qui joue en Chine) "impliqué dans une bagarre en Belgique". Euh… il venait déposer sa candidature comme entraîneur des Diables ?

RENAUD EN CORDÉE

Renaud toujours debout, avec ou sans cordes...vocales. ©AFP

Le chanteur Renaud a fait son retour sur scène, mardi, à Avignon. La tournée s’appelle "Dans mes cordes". Joli, alors que beaucoup le croyaient… dans les cordes !

J’aI GLISSÉ, CHEF !

Seulement "1% des policiers dérapent sur le terrain", rassure leur syndicat. Sur les 40 000 policiers belges (environ), ça fait… 400 dérapages potentiels. Il est drôlement miné, le terrain !

VOYAGE, VOYAGE !

Des députés M. inquiétés après un voyage peu judicieux au Maroc. On a tenu à les rassurer: "Sahara mieux demain !"