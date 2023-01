D’une corruption à l’autre

On notera que l’Ukraine, comme le Parlement européen, ont adopté peu ou prou la même attitude: faire le ménage (quand c’était possible), et promettre des réformes structurelles. Mais il faut d’abord montrer l’exemple et, à ce jeu-là, on trébuche vite à son propre jeu. La présidente du Parlement européen Roberta Metsola s’en est vite aperçue ; en voulant publier la liste des présents reçus et des voyages effectués (contrairement à tous ses prédécesseurs) au nom du Parlement européen, voilà que la Maltaise est sommée de s’expliquer sur un séjour dans un luxueux hôtel français payé par une fédération viticole.