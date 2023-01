Cinq cents jours ou presque

Beaucoup, quand on réfléchit aux mesures qui peuvent être mises en place durant ce laps de temps. Et les défis ne manquent pas, comme le rappelle dans ces colonnes le patron des patrons wallons. "Je pense à la réforme fiscale mais aussi à d’autres dossiers wallons liés à la formation professionnelle, au permis d’environnement, etc." détaille Olivier de Wasseige. Le Fédéral n’est pas en reste. L’Europe réclame des comptes à la Belgique dans le dossier des pensions. La réforme fiscale se fait toujours attendre alors que les déficits se creusent. Et le casse-tête de la prolongation du nucléaire n’est pas encore résolu. Sans oublier, le plus important aux yeux de la population et des entreprises, les conséquences bien réelles de la crise énergétique auxquelles il faut apporter des solutions. Autant de chantiers qui demanderont encore plusieurs semaines ou mois avant d’être initiés et d’aboutir.