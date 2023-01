Ne dites pas à mes enfants que je suis député, ils pensent que je fais un vrai métier. C’est vrai, député dans ce pays, c’est mort ! Il y en a trop et qui font trop d’autres choses. Il faut restructurer la démocratie. Avec les scandales liés au Bureau du Parlement wallon, ce "Qatargate" qui lamine le Parlement européen, avec ces petits voyages entre députés francophones à Tahiti ou Bali… Où est le contrôle ? La décence ? C’est triste pour ceux qui font bien le job et bataillent pour améliorer les lois, la société. Mais vu de l’extérieur, ça semble juste un monde opaque, surpayé, où l’on soigne avant tout son électorat local tout en brossant les débats ennuyeux.

Jugés d’avance sur la mine...

Marc Tarabella: Comment un si gentil nounours pourrait-il être coupable? ©AFP

Prenons le greffier wallon Janssens: avec sa tête d’agent secret soviétique, il ne peut qu’être coupable de tous les maux (gaspi, privilèges, harcèlement professionnel) dont on l’accuse, et l’opinion publique a déjà tranché. Par contre, le député européen (et bourgmestre) Tarabella, inquiété pour corruption par la Qatar, est défendu pied à pied par les commentateurs: physique débonnaire, "c’est un nounours", blagueur, modeste, sympa avec le petit personnel…

Que disait La Fontaine encore ? Ah oui: "Garde-toi tant que tu vivras de juger les gens sur la mine" !

Jusqu’à quel âge peut-on aller en boîte ?

Dans ce genre d’ambiance, qui voit l’âge de qui?

Elles foisonnent sur les sites d’infos: ce sont les "études britanniques". Faut dire,"étude britannique", ça fait sérieux (alors qu’"étude qatarie", ça fait chelou). Cependant, les sujets sont parfois fort légers. Je lis cette semaine qu’une étude britannique établit qu’au-delà de… 37 ans, vous êtes perçu comme "trop vieux pour sortir en boîte de nuit". Qui a financé une découverte aussi cruciale ? Une autre constate que "boire du thé noir réduit le risque de mortalité" (la preuve par la reine Élisabeth ?), une autre qu’il y a "de moins en moins d’insectes écrasés sur les plaques minéralogiques". Préoccupant, certes, mais fallait-il une étude pour s’en apercevoir ?

Elle ne fait pas dans la Demir mesure

Zuhal, future leader flamande? ©Photo News

On dit la ministre Zuhal Demir " en pole position " pour succéder à Bart De Wever et devenir présidente de la N-VA en 2024. Récemment, elle a comparé l’afflux des migrants à ces "élevages de porcs que la Flandre ne peut tous accueillir", démontrant une délicate fibre humanitaire qui a dû ravir l’électorat flamingant.

Reste pour elle à nier la montée des océans qui menace le littoral flamand, à réclamer continuellement le confédéralisme et à pouvoir dire du mal de la Wallonie pendant au moins 20 minutes lors de chaque discours…

Et elle sera prête pour la fonction.

Vers la fonte des classes de neige

Trop la classe! ©-EDA

Est-ce la fin des classes de neige ? D’initiation pédagogique aux charmes de la glisse et de la montagne (et pic émotionnel des années primaires), le phénomène a viré au bizness, avec la création de "ski opérateurs" aux tarifs de plus en plus exorbitants (jusqu’à 690 € ! Euh… à Davos ?) où l’effet de groupe ne comprime plus du tout les prix. Un cauchemar pour les parents voulant éviter le déshonneur d’une non-participation à leur enfant, un challenge stressant pour les petites écoles tentant de réduire le coût via des ventes de lasagnes, de packs de bière ou des soupers festifs. Mais voilà, la neige se fait rare. Allons donc à la mer… Moins loin, moins cher !

EN BREF

OUI, L’UNI …FORME

Unis ou pas auitour de l’uniforme? ©standret - stock.adobe.com

Gros débat en France puisque l’épouse du président, Brigitte Macron, souhaite le retour à l’uniforme dans les écoles. Mais qui va décrocher le marché: Yves Saint Laurent ? Christian Lacroix ? Jean Paul Gaultier ?

EFFET QATARCIQUE

On a enfin retrouvé l’instigateur des voyages au Qatar qu’ont oublié tant de parlementaires européens et autres. Il s’agit de l’émir Al Zheimer.

SI LOIN POUR RIEN

David Goffin contraint à l’abandon aux internationaux d’Australie. Vraiment, on a de l’open pour lui !

FOREST JUMP

L’excellente Union Saint-Gilloise va se construire un nouveau stade dans la commune voisine, à …Forest. Il va s’appeler le "Court Forest".