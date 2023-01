La pression du juge et du repenti

Depuis août 2018, une loi définit ainsi précisément le cadre dans lequel le repenti est censé pratiquer avec la justice. Et s’il ne respecte pas scrupuleusement les conditions, il perdra le bénéfice de la transaction. Autant dire que ses révélations n’en ont que plus de poids et de crédibilité, du moins par rapport au monde judiciaire en général, et du parquet fédéral belge en particulier.

Le fait que ce dispositif ne concerne généralement que la grande criminalité en col blanc (mais aussi le terrorisme, même s’il n’a pas encore été utilisé à ce niveau en Belgique) prêtera bien sûr toujours le flanc à la critique à propos de la "justice à deux vitesses". Mais dans le cas du Qatargate, cela donne plutôt l’impression que le juge d’instruction, en l’occurrence Michel Claise, préfère passer par des aveux, en l’absence de preuves formelles à l’issue de perquisitions chez différents protagonistes. Et, au-delà de ça, ne veut épargner personne en évitant que l’affaire ne s’enlise dans des procédures complexes, ou même dans l’oubli. Dans ce cadre, jusqu’à présent, sa ligne d’attaque est parfaite. Et le buteur principal adverse a déjà marqué dans son camp.