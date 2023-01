Nucléaire: l'impérative ligne claire

C’est désormais officiel : tant les ménages que les entreprises pourront encore bénéficier d’électricité produite par des centrales nucléaires après l’horizon 2025. Tihange 3 et Doel 4, les deux réacteurs les plus récents du parc nucléaire belge, seront à nouveau exploités pour dix ans, entre 2026 et 2036.