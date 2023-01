L’automobile au tournant

Plus encore qu’à l’habitude, ils ont soigné le côté familial et ludique d’un salon bruxellois commercial par essence, il faut le reconnaître. Mais c’est sans aucun doute aussi parce que Bruxelles est un salon dit "de vente" qu’il réussit à survivre, quand d’autres salons européens plus prestigieux, comme Genève, Paris ou Francfort, sont morts ou moribonds.

On peut s’interroger sur l’utilité de la survie d’un tel salon, quand d’aucuns annoncent le déclin de l’ère automobile de l’humanité. Bien sûr, on vendra moins de voitures à l’avenir. La pression est forte pour qu’elles disparaissent du paysage de nos villes. Elles seront plus rares, plus chères aussi, mais toujours rentables pour leurs constructeurs qui misent sur l’attrait éternel de l’objet.

L’automobile, marqueur social, bientôt privilège, reste en dépit des vents contraires le moyen de circuler favori des Belges, qui n’ont bien souvent pas la possibilité de s’en passer, faute d’alternatives crédibles pour leurs déplacements. Mais au-delà des habitudes, des obligations et des contraintes, l’automobile représente encore pour énormément de gens une histoire de passion. Rêves d’enfance, plaisirs de l’âge adulte. Et les passions sont difficiles à assassiner.