Avec les ventes records du livre du prince Harry, la famille royale anglaise fait ce qu’elle fait de mieux: produire des royalties. Quel chiffre d’affaires dingue génère cette PME familiale dont les heurs et malheurs tapissent les médias depuis des lustres, aussitôt convertis en séries télé ou docus à diffusion planétaire. Avec ses mémoires intitulées Spare (en version française Le Suppléant), Harry livre un message d’espoir à tous les réservistes et placardisés du monde: les gens admirent les vainqueurs, mais s’identifient davantage aux losers. Ben oui, le "Spare" fait vivre…

Mieux vaut Qatar que jamais

L’étoile de Marie Arena a encore pâli cette semaine. ©-Belga

Cette semaine, la députée européenne Marie Arena, bien que non inculpée et non perquisitionnée dans le "Qatargate", a préféré démissionner de la présidence de la "sous-commission des droits de l’homme" (ça existe ?). Elle s’estime fragilisée par le fait d’avoir oublié (enfin pas elle, mais un de ses assistants distraits) de déclarer, comme le veut le "code de conduite" de l’institution, un voyage… au Qatar, offert par ce dernier, où elle avait participé à un "atelier sur les droits de l’homme" (une spécialité qatarie). Mais, ajoute-t-elle, comme pour nous rassurer, elle était partie "en classe éco" ! N’empêche, n’avait-elle pas mis le Doha dans l’engrenage ?

La fin des remises ? On ne s’en remet pas !

«Et donc quoi? Plus de remise?» ©hedgehog94 - stock.adobe.com

Je lis que, bientôt, ce sera "la fin des remises chez les concessionnaires de voitures".Triste nouvelle ! Mais où sera le charme si, les rares fois où l’on achète une voiture dans sa vie, il n’y a même plus ce folklore des "conditions salon" et autres rabais "parce que vous êtes sympathique" nous donnant l’illusion de faire "une bonne affaire". C’en sera fini du petit rituel du vendeur qui fait semblant d’aller voir sa direction et revient triomphant en vous lançant "le patron est d’accord de vous faire 5%". Il paraît qu’on va plutôt vers l’inverse, des factures à l’arrivée plus élevées qu’à la commande "parce qu’il y a eu des frais en plus". Bref, achetons plutôt des vélos…

Une pénible affaire de raquette

Padel et tennis ne peuvent plus se côtoyer en Belgique francophone. ©JoseIMartin - stock.adobe.com

À quand une série télé sur les embrouilles que crée chez nous la folie du panel. Fin 2022, deux "fédés" se livraient une guerre sans pitié, l’AFPadel et AFT-Padel, cette dernière ayant eu la reconnaissance du ministère. Et cette semaine, les clubs de padel francophones se sont vu signifier par l’Association francophone de… tennis (AFT) que padel et tennis ne pouvaient plus cohabiter dans un même club, à moins d’avoir… vestiaires et buvette séparés ! C’est le nouveau grand schisme d’Occident ! Une histoire de gros sous ? Comme toujours dans les affaires de raquette !

Certains mettent le bar très haut

Un bar à ...sourires (à Liège). ©-RTBF

Vous avez remarqué ? Ça pullule de bars dans nos villes. Au départ, c’était très classique genre "bars à bières", "bars à vin" ou "à cocktails" (les "bars à serveuses" n’étant tolérés qu’au bord des nationales). Les variations sont venues de la restauration légère (bars à tapas, à soupe, à pizzas, à sushis…). Mais ça ne suffisait pas et sont apparus des "bars à musique", des "bars à jeux" et même des "bars à ongles", des "bars à fleurs", des "bars à chats" (chiens non bienvenus), des "bars à lunettes" (si, à Liège), des "bars à sourire" (où blanchir ses dents, ça existe !). On a même trouvé un "Bar… aki café" mais à Marseille: on nous pique nos meilleurs concepts !

EN BREF

MOBILITÉ DOUCE

Il semble que le principe de la "voiture pour aller au travail" soit en perte de vitesse, remplacé par celui des "pantoufles pour aller au télétravail".

SEA, SAXE & SUN

Le Prince Laurent apprenant qu’il porte un nom non autorisé. ©BELGA

Le prince Laurent (le Harry belge ?) n’est finalement pas si mécontent de devoirs’appeler Laurent de Saxe-Cobourg. Il trouve ça plus "saxy".

LE FLASHEUR FOU

La police belge a son "Flash Gordon": un policier de 67 ans qui assure encore flasher 10 000 voitures par an. Il s’appelle Gérard… Gérard Tronçon !

RETRAITE À 64 ANS

Mobilisation générale en France contre le projet Macron de reculer la retraite de 62 à 64 ans. Et dire que "le voisin belge a été assez pigeon que pour accepter 67" ne calme pas du tout les syndicats