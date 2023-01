Israël : des pyromanes au pouvoir

Alors qu’il est ministre de la Sécurité Nationale depuis moins de quinze jours, Itamar Ben Gvir n’a par exemple rien trouvé de mieux, cette semaine, que de se rendre sur l’esplanade des Mosquées, mardi, lui qui voulait - arme au poing - que la police tire sur des Arabes qui jetaient des pierres lors d’échauffourées à Jérusalem il y a de cela quelques semaines à peine. Son collègue ultra-orthodoxe, Bezalel Smotrich, ouvertement homophobe, rêve à voix haute qu’Israël devienne une théocratie. Par le passé, il s’est déclaré contre les mariages mixtes et, encore récemment, trouvait que David David Ben Gourion a "fait une erreur" en n’expulsant pas tous les Arabes d’Israël en 1948. Il est ministre des finances.

Le nouveau ministre de la Justice, Yariv Levin, voit dans les juges de la Cour suprême un "groupe d’extrême gauche". Aryeh Deri, vice-Premier ministre, a dû payer une amende en 2022 pour avoir fraudé le fisc israélien. En tant que Vice Premier ministre, il devrait être amené à s’occuper également… des Finances. À la Défense, on trouve Yoav Galant, très impliqué dans l’opération "Plomb durci" à Gaza en 2008 et 2009 (plus de 1300 morts côté palestinien, 13 côté israélien), pas opposé à ce que les colonies israéliennes se multiplient en Cisjordanie.

Bref, le cocktail est explosif, et il arrange bien un Premier ministre prêt à toutes les compromissions pour récupérer (et garder) le pouvoir. Tant pis si les extrémistes auxquels il s’est allié n’attendent qu’une étincelle pour exprimer leurs pulsions : c’est peut-être ce qu’attend Netanyahou afin de poursuivre l’annexion de la Cisjordanie, alors que l’ONU incite officiellement la Cour de Justice Internationale à se pencher sur la question de l’occupation des territoires palestiniens.