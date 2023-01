En amont de l’absentéisme

Un constat interpellant alors que l’on n’a jamais autant parlé de bien-être au boulot, alors que vie privée et activité professionnelle sont un peu plus conciliables grâce au télétravail. Les crises sanitaire et économique ont contribué au mal-être généralisé mais elles ne peuvent expliquer à elles seules tous ces décrochages.

Les dernières mesures mises en place pour faciliter un retour au travail précoce en incitant tous les acteurs à se montrer plus réactifs devraient contribuer à faire baisser le nombre de malades de longue durée en ne laissant plus dans l’errance des milliers de travailleurs qui finissent par être complètement déconnectés, non seulement du monde du travail mais aussi de l’ensemble de la société. Plusieurs études ont montré que pour une absence de plus de trois mois, les chances de retrouver un emploi chez le même employeur sont de 50%.

Mais cela ne suffira pas à enrayer le problème de l’absentéisme qui est multifactoriel. "Il faut se pencher sur le problème des travailleurs âgés et veiller à envisager la vie au travail et le vécu positif au travail dans sa globalité, sous l‘angle des ressources humaines, de l’ergonomie, de la sécurité et de la reconnaissance", plaide une responsable d’un service externe de prévention et protection au travail.

Le mal est plus profond, comme en témoignent l’explosion des burn-out et dépressions mais aussi les nombreuses reconversions. La relation au travail est en train de changer. Radicalement. Le confinement a accéléré le processus et pas seulement au sein de la jeune génération qui ne veut plus voir son quotidien réduit au métro-boulot-dodo. C’est ce défi sociétal qu’il faut s’atteler à relever sans tarder.