Le pape mal-aimé

Il ne déviera finalement jamais des positions de l’Église sur la contraception, le célibat des prêtres ou encore l’accès des femmes au sacerdoce. Et restera très "traditionnel" en ce qui concerne la famille. Qui doit, selon lui, être fondée sur le mariage hétérosexuel: Benoît XVI était farouchement opposé au mariage entre personnes du même sexe. Le pape émérite était aussi opposé au droit à l’avortement, même thérapeutique.

Surtout, au-delà de ses positions et des polémiques qu’il a pu susciter par ses propos, deux éléments montrent que Benoît XVI n’était pas seulement "incompris", mais aussi réellement mal-aimé. D’abord, parce qu’il succéda à Jean-Paul II, un pape immensément populaire s’étant taillé une image de personnalité engagée pour les droits humains et le dialogue inter-confessionnel. Réputé peu charismatique et timide, Benoît XVI ne bénéficia jamais de l’aura dont jouissait son illustre prédécesseur.

Deuxième élément: il fut élu pape au moment où l’Église était de plus en plus pointée du doigt pour avoir fermé les yeux sur les crimes pédophiles commis en son sein. Or, si Benoît XVI a effectivement pris le parti des victimes et reconnu que la réponse de l’Église à ces abus n’était pas adéquate, la seule véritable révolution qu’il aurait dû initier aurait dû concerner spécifiquement ce sujet.

Quelques années seulement avant la vague "Me too", il fallait sans doute faire (beaucoup) plus et (beaucoup) mieux, ce qui n’était pas dans l’ADN de Benoît XVI, trop "raide" pour comprendre l’enjeu, immense, qui se tramait là.