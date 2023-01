Le choix des mots

Au nom de la famille, la sœur de la dame assassinée à Vaudignies a demandé de respecter leur deuil, leur souffrance, leur "profonde tristesse et d’éviter les commentaires inutiles sur les plates-formes des réseaux sociaux ", rappelant que "ce tragique drame familial " les touche de plein fouet. Si la société, en général, se doit de peser ses paroles, les victimes et leurs proches sont libres de dire leur souffrance comme elles et ils l’entendent.