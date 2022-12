On n’avance guère dans la désignation du nouvel entraîneur des Diables rouges. La Fédération belge n’a reçu que trois candidatures: celles d’Elon Musk (si les affiliés de Twitter sont d’accord), du Roi Philippe et d’Eden Hazard.

La série franco-belge "Parlement", consacrée aux coulisses du Parlement européen bat tous les records d’audience sur Qatar TV.

Enfin un accord entre le gouvernement belge et le groupe énergétique Engie...Ils vont réduire les prix, mais la Belgique devra s’appeler BEngie.

FÉVRIER

Le Greffier du Parlement wallon est renvoyé à la Fédération provinciale du tourisme du Brabant wallon. Pour préserver son anonymat, il sera kangourou à Walibi durant toute la saison.

Un an après sa gifle à un collègue, l’Académie des oscars autorise finalement Will Smith à assister à la cérémonie, à condition qu’il porte la camisole et le masque d’Hannibal Lecter.

Suite à nombreux débats, le gouvernement belge et la famille royale décident de s’excuser… de ne pas avoir le courage de s’excuser pour le passé colonial de la Belgique.

MARS

Cyril Hanouna pointé du doigt par sa direction: son émission ne dérape plus assez… ©-AFP

Une diffusion de "Touche pas à mon poste" ne contenant exceptionnellement aucune insulte, aucun dérapage, aucune déclaration antisémite et aucun invité d’extrême-droite , Cyril Hanouna est menacé de licenciement par sa direction.

Un an après que la parution d’un nouvel album de Gaston a été suspendue par les éditions Dupuis (sous la pression des fidèles de Franquin), on envisage la suspension d’un deuxième nouvel album de Gaston, les non-ventes du premier ayant été très encourageantes.

Retour aux affaires des Diables rouges avec un match contre la Suède. Ils n’ont toujours pas de nouvel entraîneur mais l’emportent 4-0. On comprend enfin d’où venait le problème…

AVRIL

Une 253e pétition circule en France pour que soit rejouée la finale Argentine-France. Ses chances d’aboutir semblent aussi évidentes que celles du gardien argentin de recevoir la Légion d’honneur.

Disparition à l’antenne (mais pas sur le web) de «Jardins & loisirs» avec Luc Noël...Les Belges ne s’en remettent pas. ©-RTBF

Le nombre de dépressions et de burn-out a augmenté de 30% dans notre pays depuis le début de l’année. Deux motifs ressortent: le prix du gaz et la suppression du magazine "Jardins & loisirs" des programmes de la RTBF.

Création d’un nouveau style de semi-marathon intitulé "Cash-Cash": les participants doivent parcourir les 21 kilomètres qui séparent désormais deux distributeurs de billets dans notre pays.

MAI

Le filon des sagas fantastiques demeure vivace: HBO lance "Game of the house of the Dragon of the throne", préquel de "House of the Dragon" qui était déjà lui-même un préquel de "Game of thrones", tandis qu’Amazon Prime lance une nouvelle suite du "Seigneur des anneaux" intitulée le "Le Silence des anneaux".

Sous la conduite de son nouveau président André Frédédric, le Parlement wallon réduit ses coûts de façon drastique et courageuse: moins 5% sur les frais de restaurant de midi.

De passage au Festival de Cannes, l es frères Dardenne annoncent leur projet d’un nouveau drame social wallon intitulé "Les frères Hazard"

JUIN

Miracle: depuis qu’il est interdit de vapoter et de fumer dans les gares belges, l es trains partent à l’heure. On aurait pu y penser plus tôt...

Devenu quasi inutile, le Sénat belge doit voter sa propre dissolution. Mais le jour du vote, il n’y a pas assez de sénateurs présents.

Après avoir dénigré de façon virulente Molenbeek, le président du parti flamand Vooruit Conner Rousseau finit par s’y installer "parce qu’il ne s’y sent pas en Belgique et qu’au fond, ça lui fait des vacances".

JUILLET

Yves Van Laethem est devenu expert en tout : covid, cuisine, réveillon et à présent chanson.

Devenu expert en tout ce qu’on lui propose, l’ex-épidémiologiste Yves Van Laethem sera juré durant la prochaine saison de "The Voice"

Le prix de l’eau wallonne continue d’augmenter : plus de trois euros le M3. Non seulement, elle est plus chère que l’eau de Lourdes, mais elle ne fait pas de miracle.

Nouveau record de moyenne pour le vainqueur du Tour de France qui atteint 43 km/h. Encore une histoire de dopage ? Pas du tout, les organisateurs expliquent très sereinement que cette année, les descentes étaient plus longues que les montées.

AOUT

Conséquences du Qatargate, le Parlement européen renonce à son siège de Strasbourg. Il siégera désormais trois semaines par mois à Bruxelles, puis une semaine à Doha.

Création d ’une nouvelle bière wallonne "La Greffière". Ses ventes serviront à combler les dépassements budgétaires de la Maison des parlementaires wallon.

Après que son père Jacques ait quitté le projet, Thomas Dutronc reprend seul la tournée "Dutronc & Dutronc" qui est rebaptisée "Dutronc s’enhardit".

SEPTEMBRE

Après les jets de soupe aux tomates sur des œuvres d’art, les militants environnementaux changent de tactique : ils jettent des œuvres d’art sur des fabriques de soupe aux tomates.

Plus aucun club ne voulant du quintuple ballon d’or Cristiano Ronaldo, il est tout heureux de signer à l’ UR Namur, en D3 ACFF.

Après l’expo Johnny au Heysel, création à présent d’un village de vacances "Johnny" à Durbuy. Une soixantaine de sosies assurent les animations mais aussi la sécurité, les repas et l’ambiance musicale.

OCTOBRE

Interdit de manifestation par la Justice belge, le "Syndicat des casseurs de manif" proteste en défilant dans les rues de Bruxelles. Aucun incident n’est à déplorer.

Les ventes de CD et de vinyles remontent depuis que les stars du rap et du hip-hop trouvent que ça leur permet d’éditer des "collectors" très rentables… La Fédération Wallonie Bruxelles décide de rouvrir les Pointculture qu’elle a fermés un an plus tôt.

Une directive européenne est enfin adoptée qui interdit aux gens d’encore photographier leur assiette dans les restaurants.

NOVEMBRE

Inauguration d’une statue du footballeur-vedette Kylian Mbappé au Musée Grévin à Paris : le président français Emmanuel Macron vient lui parler tous les jours.

Sortie d’ un nouvel album de Stromae. Après les envies de suicide du précédent, enfin des sujets souriants : la ponctualité des trains SNCB, la cérémonie des Magritte et les mots censurés du Scrabble.

La gare Calatrava à Liège accueille une exposition exceptionnelle consacrée au chantier de la gare Calatrava de Mons.

DÉCEMBRE

Un même Roi, un même angle de caméra, un même discours. On ne change pas une formule qui gagne. ©BELGA

Le Roi Philippe prononce par erreur le même discours de Noël qu’en 2 022. Mais personne ne s’en aperçoit.

Malgré le dérèglement climatique, on peut enfin skier cet hiver, mais uniquement dans les métavers.

On a droit au mois de décembre le plus chaud de toute l’histoire de la météorologie belge. Plusieurs hospitalisations sont signalées pour cause d’insolation.