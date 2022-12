Il est décédé jeudi soir à 82 ans, celui qui semble considéré unanimement comme le meilleur footballeur de tous les temps. La moindre des choses aurait été de nous rediffuser un match complet, qu’on se rende compte comment fonctionnait sa magie. Revoir des compiles de buts même somptueux ou de dribbles chaloupés, ce n’est pas forcément cela qui nous démontre qu’il est toujours le numéro un de tous les temps. Car le foot des années 60-70 et celui d’aujourd’hui, est-ce encore le même sport ? Oui, à onze contre onze et avec un ballon, mais la vitesse d’exécution, l’impact physique et le niveau moyen technique des joueurs, tout a changé. Le foot d’autrefois semble lent et presque naïf. Pelé aurait-il pu faire de nos jours ce que font Messi ou Mbappé ? Mystère. Durant ses grandes années, il aura fait rêver, et c’est sans doute le plus important.

Bonne année 2 023… de transition

Bart De Wever déjà en campagne? ©-Belga

Alors, 2 023 sera-t-elle une année politiquement cruciale pour la Belgique ? Peu dechance car il y a élections législatives en 2 024 et la campagne est déjà sur les rails. On le voit, les majorités en place se chamaillent et les partis empêtrés dans les affaires de corruption ou de négligence tentent de ravaler la façade. Une législature en Belgique, c’est 5 ans mais il faut des centaines de jours pour former le gouvernement. Reste 4 années, dont 2 où l’on est en campagne. Ce qui laisse 2 ans pour faire de vraies réformes (quand il n’y a pas de covid). Au-delà, les "patates chaudes" sont renvoyées… à la législature suivante. Ça se passe comme ça au pays des frites !

Ruée sur les tatouages en Argentine

C’est le dernier chic, un Messi sur la peau...

’Je lis qu’en Argentine c’est pour l’instant la ruée sur les tatouages et que les Argentins sont des milliers à se faire imprimer sur la cuisse, le dos ou l’épaule un portrait de Lionel Messi et/ou une représentation de la coupe du monde. Il y a même un supporter de Buenos Aires qui avait déjà Maradona sur la jambe droite et a, désormais, Messi sur la gauche (où tatouera-t-il le héros de la prochaine victoire ?). Vous vous imaginez avec la tête de Kevin De Bruyne en quadrichromie sur le mollet ou celle d’Eden Hazard sur l’omoplate si les Belges étaient devenus champions du monde ? Finalement, on a bien fait d’être mauvais !

Réapprendre l’ennui en séjournant à San Wifi !

Des vacances vraiment déconnectées? Pourquoi pas?

Des amis à moi sont partis quelques jours en vacances entre Noël et Nouvel an. Où ça ? Dans un coin perdu des Ardennes, un cabanon (bien isolé à tous points de vue) située dans une zone sans internet, sans connexion possible à moins de trouver un cybercafé (en reste-t-il ?) dans les environs. Oui, c’est devenu un concept qui a du potentiel: des vacances à "San Wifi", sans GSM donc, ni écrans. "L’idée, c’est de réapprendre à s’ennuyer", m’ont-ils dit. C’est exactement ce que chantait Thomas Dutronc en… 2 011 déjà sous le titre On ne sait plus s’ennuyer: "On vit maintenant tous en réseaux/Comme des animaux dans un zoo". Un hymne visionnaire !

Le Lotto mise sur Heulot

Un nouveau boss pour l’équipe Lotto, qui ne mâche pas ses mots. ©BELGAIMAGE

Le cyclisme, ce sont des exploits mais aussi des soupçons et une omerta persistante sur le dopage. Étonnant donc de voir l’équipe belge Lotto choisir comme patron le Français Stéphane Heulot, 51 ans, ancien pro qui a son franc-parler. Il dit du suisse Gianetti (mentor de Pogacar), que "l e dopage est si ancré chez lui qu’il ne peut concevoir le cyclisme autrement". Il dit avoir aussi boudé les récentes Grandes Boucles car certaines "perfs" lui donnaient "envie de vomir"

Avec ce job, il va devoir regarder le Tour à nouveau. Et même y passer tout son mois de juillet !

Le jour où il n’y aura plus qu’une seule station de ski

Ainsi fond fond fond... ©-AFP

Quelle dégelée pour les gens qui ont l’habitude (et surtout les moyens) d’aller "au ski " ! À cause du redoux, la moitié des stations alpestres sont sans neige. Avec le dérèglement climatique, ça ne pourra qu’empirer. À moins d’aller skier en Sibérie (compliqué pour le moment), le nombre de domaines skiables va diminuer au fil des années. Et les prix d’accès (locations, remontées mécaniques…) vont grimper plus vite que ceux du gaz. Un jour, il n’y aura peut-être plus qu’une seule station de ski, quelque part dans les Alpes. Ce sera une sorte de ghetto genre Davos, réservé à l’élite qui peut s’offrir le séjour. Et les autres ? Ben, ils feront des randonnées à pied…

EN BREF

PRIMES DE DÉPART

Il a reçu une prime 30 fois comme celle de Marcourt, mais tout le monde s’en fout. ©BELGA

Renvoyé du sporting d’Anderlecht, le coach Felice Mazzu a reçu 500 000 € d’indemnités. Démissionnaire du Parlement wallon, Jean-Claude Marcourt, lui, n’en a reçu que 16 000 ! Comme quoi le foot et la démocratie, ça ne joue pas dans la même division.

C’EST PAS LA LOIRE

Apparemment, le château qui abrite les candidats de la Star Academy est dans un état lamentable. Selon les visiteurs, "C’était pas un château de la gloire" !

MOT COMPTE PLUS

Le jeu de Scrabble a décidé de bannir des mots jugés offensants comme "pouffiasse", "nègre" ou "pédé" (liste sur demande). Heureusement, "whisky", le mot le plus rentable s’il est judicieusement placé, reste servi à volonté.