Feux d’artifice : légiférons enfin

Une nouvelle fois, le passage vers 2023 sera ponctué de multiples feux d’artifice et pétards non-autorisés dans le cadre d’arrêtés de police pris par la plupart des Communes du pays, même si certaines d’entre elles comme Marchin (près de Huy, en province de Liège) et Charleroi ont opté pour l’autorisation de ces engins à bruit... contenu. Moins spectaculaires, ils sont boudés par les artificiers amateurs. Les citoyens optent donc pour des objets bruyants pour fêter le Nouvel an. Avec des désagréments, tant pour les citoyens que pour les animaux. Chaque année, de nombreux chiens et chats, effrayés par le bruit assourdissant des pétards, s’échappent. Certains se font heurter par des voitures, d’autres meurent sous l’effet de la peur. Sans compter les personnes blessées par une utilisation non adéquate de ces objets, les incendies qui en découlent ou encore les détritus provenant de ces engins qui polluent l’espace public. Et chaque année donc, le débat revient sans cesse. Le Groupe d’action dans l’intérêt des animaux (Gaia) demande aux ministres fédéraux de l’Intérieur, Annelies Verlinden, et de l’Économie, Pierre-Yves Dermagne, de prononcer une interdiction de vente et d’allumage de feux d’artifice à explosion. Régulièrement interpellés sur le sujet, les politiques et pouvoirs en place semblent faire la sourde oreille. Pour l’heure, c’est donc le règlement général de police qui peut interdire l’usage de pièces d’artifice ou de lampions sur tout ou partie du territoire de la commune, sauf autorisation exceptionnelle. Il est donc toujours intéressant de s’informer au préalable auprès de son administration ou de sa zone de police locale. Le contrevenant risque certes une forte amende, rappelle la police, mais en réponse à une interpellation citoyenne, la bourgmestre de Wavre, dans le Brabant wallon, a, elle, indiqué que dans la pratique, il est difficile de localiser précisément l’endroit d’où les feux d’artifice sont tirés par des citoyens agissant sans autorisation. Que l’arrivée de la police est souvent tardive. Et donc la police fait preuve de tolérance.