Stop au triste record d’incendies

Mais que faire exactement lorsqu’on sait que les prix de l’énergie ne cessent de flamber ? Réduire le nombre d’incendies domestiques dans notre pays n’est pas une tâche facile. Pourtant, oui, il pourrait être possible d’avoir moins de décès dans des feux de maisons. Simplement en obligeant l’utilisation de détecteurs de fumée – ce qui est déjà le cas pour chaque étage en Wallonie, mais pourquoi ne pas élargir cette loi, comme le prônent les intervenants, à toutes les pièces d’une maison ? Ou alors ne serait-il pas nécessaire de relancer une campagne de sensibilisation (avec distribution gratuite de détecteurs), pour conscientiser encore davantage les administrés à plus de sécurité plutôt qu’ils se ruent sur des objets superflus du quotidien ? La magie de Noël et de ses cadeaux était certes importante pour redonner un peu de baume au cœur à des âmes tristes, mais quand on voit les rayons des magasins de jouets et autres supermarchés carrément vides au lendemain de la période des fêtes, on a de quoi se poser des questions !

N’est-il pas plus important de se chauffer correctement plutôt que de risquer un incendie en utilisant des alternatives de chauffages moins chères, mais beaucoup plus dangereuses ? Alors, un peu de bon sens, s’il vous plaît. Il en va de votre sécurité et de celle de vos proches.