L’Union doit survivre à l’après-Noël

Politique, football, religion, argent… Très souvent, les repas de famille organisés pour Noël se transforment en échanges de bons mots, voire en débats sans fin au moment de déguster la dinde. Mais en 2022, un sujet monopolise les regards et semble faire l’unanimité: le caractère aberrant et affligeant de cette guerre qui a éclaté sur le sol européen.