Un Noël sans restriction

Enfin. Après une année 2022 marquée par la guerre en Ukraine et la crise énergétique et économique, l’heure est désormais aux festivités de Noël. Que ce soit au niveau des réveillons ou des messes – pour les pratiquants parmi nous, occasionnels ou non – ceux-ci se dérouleront sans restriction aucune. Plus question de réduire les assistances religieuses à 50 ou 200 personnes, ni de réduire les tablées de convives à quatre, six ou huit, enfants de moins de douze ans compris (ou non), comme ce fut le cas en 2020, et même encore partiellement en 2021.