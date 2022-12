Le péché originel de Vivalia dénoncé en 2015

" Le péché originel de Vivalia, c’est l’absence d’un conseil médical unique. " Déclaration du directeur médical… de 2015, le Dr Gillet. À l’époque, tous les élus du conseil provincial l’avaient réclamé dans une résolution. Le CA de Vivalia de l’époque s’était prononcé dans le même sens, à l’exception du Dr Kamal Mitri, échevin arlonais des Engagés (non) et du Virtonnais MR Vincent Wauthoz (abstention). Trop attachés à défendre leurs intérêts, malgré l’énorme pression politique, les médecins des différents sites n’ont jamais réussi à s’accorder. Sept ans plus tard, cette absence de fusion empêche toujours Vivalia d’évoluer. Confirmant indirectement le commentaire que nous écrivions la semaine passée sur la lourde responsabilité des médecins, les conseils médicaux des CSL (Arlon) et de Marche ont sorti un communiqué commun rendant hommage à Pascal Pierre. Y manque la signature du conseil médical de Libramont-Bastogne. Et pour cause puisque le plan déposé par l’ex-directeur médical en mai n’emportait pas leur adhésion. En fait sans se positionner sur la pertinence ou pas de ce plan, le plus grand défaut du Dr Pascal Pierre était l’étiquette arlonaise collée sur son dos. Le futur directeur médical devra fédérer les médecins derrière un nouveau plan de transition revu et corrigé. Mais porté par tous.