Dommage, vraiment, que la Belgique n’a pas gagné la Coupe du monde (il s’en est fallu de peu). Car je lis qu’en Argentine, la victoire a fait l’effet "d’une bouffée d’air frais", générant une catharsis festive qui a fait oublier l’inflation et la pauvreté croissantes. Une victoire finale et nous, les Belges, on n’aurait pas eu toutes ces grèves qui plombent la fin de l’année, la loi-programme, la réforme des retraites et de la fiscalité, tout serait passé comme une fleur, dans une sorte d’ivresse collective. Les affaires de corruption seraient passées à l’as et les épidémies de saison auraient été tuées dans l’œuf par la montée d’adrénaline. On a encore raté le coche !

Charité mal ordonnée (ne profite jamais)

Merci à la ministre d’avoir si gentiment donné notre argent.

Polémique cette semaine lorsque la ministre de l’Intégration sociale, Karine Lalieux, est venue remettre un chèque de 100 000 € dans le cube de Viva for Life, opération qui entend lutter contre la pauvreté infantile. Cela fait cher le passage en télé ! Un peu facile aussi car fait avec de l’argent public. Si 20% de Belges vivent sous le seuil de pauvreté aujourd’hui, c’est en grande partie structurel, la faute à la gouvernance publique. Laquelle se fait ici passer pour généreuse en exhibant des chèques spectaculaires qu’elle distribue à ceux qui tentent de compenser… son inaction.

Créons le musée du greffier wallon

Inauguration du musée du greffier wallon. En grande pompe!

Je lis que le greffier du Parlement wallon pourrait, "en un claquement de doigts", retrouver son ancien poste, la direction du tourisme en Brabant wallon. Je me suis dit: et si on faisait de ce curieux personnage un atout touristique ? Créons le Musée du greffier. Avec la reconstitution de son bureau, ses plus belles photos de voyage, ses notes de frais les plus fastueuses. Mais surtout, que ce musée soit immersif, avec plongée dans une réalité virtuelle: soudain, vous êtes son employé, vous l’entendez marcher derrière vous, il vous assassine verbalement pour un dossier imparfait à son goût, vous vivez en 3D le martyre de son personnel. Ça ferait un carton !

Quoi ? Rejouer la finale ?

C’était bien une fois...mais pas deux. ©Photo News

Il paraît qu’une pétition circule qui viserait à faire rejouer la finale France-Argentine en raison de possibles erreurs d’arbitrage. Vous imaginez si c’était le cas ? Tout le gratin du foot qui retourne au Qatar ? Le président Macron se sentant obligé de retourner sur place (à 250 000€ le déplacement), les maillots bleus "3 étoiles" qu’il faut aller rechercher dans les poubelles, le gardien argentin qui doit rendre le gant en or avec lequel il s’est si virilement distingué, et Messi qui ne serait plus si sûr d’être "dans la légende avec Maradona" Pitié, épargnez-nous tout ça !

Qataris, et si vous pratiquiez une corruption sympa…

La corruption, ça se paie cash! ©AFP

Je ne comprends pas pourquoi le Qatar, pour qu’on parle de lui en bien, s’échine à soudoyer avec des valises d’argent (qu’on ne sait où ranger) des eurodéputés ou lobbyistes déjà gavés de pognon et de privilèges.

S’ils étaient malins, les Qataris enverraient des sous à tous les ménages belges en difficulté. Des petites sommes discrètes, avec un message sympa genre "Pour la facture de gaz", "Pour la Saint-Nicolas des enfants", "Pour un minitrip au carnaval".

Ce petit pays souvent décrié deviendrait incroyablement populaire chez nous. Sur les frigos, les t-shirts et les voitures fleuriraient des logos "I love Qatar"…Euh, pardon, "One love Qatar" !

EN BREF

Photo News Macron - Mbappé dans "Dernier slow à Doha" STATUE DE CIRE

J’ai une idée de cadeau de Noël idéale pour le président Macron: une statue de cire représentant Kylian Mbappé. Il pourra lui parler et la palper tant qu’il veut chez lui, comme il s’est obstiné à le faire après la finale perdue au Qatar.

Évidemment, la statue ne réagira pas plus… que l’original !

PARTIE DE CACHE-CASH

Il paraît que c’est en Belgique qu’il y a le plus de plaintes pour manque de distributeurs de billets, le Belge aimant avoir du cash sur lui. Au point qu’on va devoir installer des distributeurs… de formulaires de plaintes.