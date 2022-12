À la recherche d’identité

En effet, elle fait partie des rares pays européens avec l’Espagne et la Grèce qui garantissent encore l’anonymat du donneur.

Pour le moment du moins. Car l’avis rendu par le comité consultatif de bioéthique, ce jeudi, pourrait bien faire bouger les choses. En effet, l’instance, qui se positionnait à la demande du ministre Frank Vandenbroucke, préconise dans son rapport la levée de l’anonymat obligatoire. Alors bien sûr, il ne s’agit que d’un avis et celui-ci devra encore suivre un long chemin avant d’être acté. D’autant que ce n’est pas gagné d’avance, car la question divise: entre ceux qui redoutent une chute des dons et ceux qui y voient un "droit de l’enfant".

En tout cas, pour de nombreuses familles ce serait l’aboutissement d’un long combat. Car aujourd’hui, de nombreux enfants nés via un don anonyme se font entendre auprès des professionnels. Plusieurs associations se font l’écho de leur mal-être: crise identitaire, sentiment d’incomplétude, souffrance… Ces enfants veulent pouvoir identifier leur donneur afin de se réapproprier leur histoire de naissance. Mettre un visage, y voir une ressemblance…

Alors oui, on peut entendre que cette réforme pourrait peut-être entraîner une chute des dons, mais l’expérience des pays voisins prouve le contraire. On peut également entendre que les parents (ou les donneurs) n’ont pas nécessairement envie de voir une ou un inconnu frapper à leur porte, 18 ans plus tard, pour réclamer des droits. Ces enfants ne cherchent pas un père ou une mère, juste une identité.

Enfin, soyons clair, tous les enfants ne feront pas la même demande mais qui sommes-nous pour refuser à un enfant de connaître ses origines, un droit qui par ailleurs est inscrit dans la Convention internationale des droits de l’enfance ?