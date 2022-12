Promesse américaine

L’aide est également financière, les parlementaires américains ayant également voté une nouvelle enveloppe de plus de 40 milliards de dollars pour soutenir l’effort de guerre ukrainien.

Au-delà de ces efforts très concrets, c’est aussi la charge symbolique que l’on retiendra cette fois-ci. En recevant Zelensky, les États-Unis honorent une promesse faite voilà plus d’un an, en plein été 2021, quand la guerre n’était alors qu’une hypothèse bien vague pour de nombreux analystes. Cette époque semble très lointaine ; vêtu d’un costard sombre, d’une chemise blanche et d’une cravate, rien ne permettait de distinguer - visuellement parlant - le président ukrainien de ses homologues du monde entier. Ce mercredi, l’homme qui a serré la main de Joe Biden dès son arrivée était vêtu de vêtements aux couleurs kaki, comme c’est le cas depuis le début du conflit. La couleur d’une guerre dont l’issue demeure incertaine. Ce qui n’empêche pas Zelensky, depuis le début du conflit, d’être d’un optimisme qui n’a rien à envier à celui de Winston Churchill. "Il ne nous est pas donné de scruter les mystères de l’avenir. Pourtant, j’avoue mon espoir et ma foi, sûrs et inviolables, que dans les jours à venir, les peuples britannique et américain, pour leur propre sécurité et pour le bien de tous, marcheront ensemble dans la majesté, dans la justice et dans la paix", déclarait ce dernier en 1941.