Trop de drogues : et les clients ?

Si le port d’Anvers – avec ses 12 millions de conteneurs par an et ses milliers de bateaux – est considéré comme une plaque tournante de la drogue, ou plutôt une porte d’entrée de la cocaïne en Europe, les douanes belges effectuent aussi des saisies de drogues ailleurs. Comme à Brussels Airport, notamment, où les envois postaux sont passés au crible. En 2022, entre janvier et fin novembre, les douanes ont constaté à 967 reprises la présence de stupéfiants dans des envois courrier (1 692 constats en 2021). Une baisse qui s’explique notamment par la diminution des vols pendant la pandémie. Les autorités s’inquiètent désormais, constatant que les chiffres repartent à la hausse. Et pourtant, les fonctionnaires des douanes ne lâchent rien. À l’aéroport, ils traquent les colis et les passagers. Au port, chaque jour, une centaine de conteneurs, considérés comme suspects, sont déroutés. Pour être analysés par les douaniers, qui peuvent les ouvrir et les fouiller, parfois durant plusieurs heures. La mission est complexe. Car les douaniers doivent ruser pour débusquer la drogue, qui se cache parfois dans des endroits insoupçonnés: dans une Cadillac au port, ou encore derrière le portrait du Christ dans un colis à l’aéroport.