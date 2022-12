Biodiversité : lui faire de la place

Sur papier, cette ambition semble plus acceptable socialement que celle, climatique celle-là, qui consiste à réduire nos émissions de CO2. Après tout, avoir plus d’espaces naturels, redonner de la place aux abeilles, aux oiseaux et aux plantes, c’est quand même plus sympa et moins contraignant que de radicalement changer nos modes de consommation énergétique et de mobilité, entre autres.

Ce n’est toutefois pas aussi simple. Faire de la place à la biodiversité impliquera aussi une mutation profonde de nos sociétés, de nos manières de vivre et consommer. À commencer par une modification de notre alimentation qui, pour être produite, dévore aujourd’hui beaucoup trop d’espace et dégrade excessivement les habitats des espèces sauvages, qu’elles soient terrestres ou aquatiques.

Économiquement aussi, faire de la place à la biodiversité impliquera des bouleversements importants. Notamment pour les entreprises qui ont fondé leur modèle économique sur la déforestation, la surpêche ou encore la production de pesticides et d’intrants chimiques.

Aujourd’hui, selon le Forum économique mondial, 50% du PIB mondial dépend modérément ou fortement de la biodiversité. Au rythme où celle-ci s’effondre, continuer à l’exploiter de la même manière nous conduirait de toute manière, et bien plus douloureusement alors, à modifier nos modes de vies lorsqu’on l’aura totalement épuisée.

Le défi de la préservation de la biodiversité est donc le même que le défi climatique: accepter de modifier aujourd’hui nos modes de vie pour que la planète reste viable demain.