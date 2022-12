Le bilan d’une Coupe

Il y a quelque chose de fascinant avec Infantino, tant il ose tout et ne s’empêche plus rien. En 2026, la Coupe du monde rassemblera 48 équipes, contre 32 pour l’édition qui vient de se terminer. Il a annoncé la création d’une Coupe du monde des clubs à 32 équipes à partir de 2025.

Le bilan carbone, dites-vous ? La bonne blague. C’est malheureusement très sérieux. La FIFA, dans sa recherche perpétuelle de gonfler ses bénéfices, n’a tiré aucune leçon d’une Coupe du monde au Qatar qui a soulevé toutes les polémiques possibles, des morts sur les chantiers des stades au brassard One Love, en passant par le désastre écologique que cela a représenté.

La polémique sur le brassard One Love a pris en otage, d’une certaine manière, les joueurs, jugés peu courageux. Le vrai courage serait qu’en mars 2023, lors de l’élection du nouveau président de la FIFA (il n’y a qu’un candidat, devinez lequel ?), les fédérations outrées par l’interdiction de la FIFA (ou du Qatar, c’est selon) de faire porter le brassard s’abstiennent de voter pour Infantino. Le signal serait fort, et on aurait au moins l’impression d’un début de prise de conscience.

L’autre bilan de cette Coupe du monde au Qatar est qu’elle a été globalement bien organisée, sur un plan sportif et pratique. Mais il ne faut pas fermer les yeux sur la séquence d’un mois qui a été une sorte de parenthèse enchantée, pour l’image de l’émirat. Le scandale de corruption qui mine le Parlement européen rappelle d’ailleurs que les vieilles habitudes ne sont jamais loin.

Dans trois ans, il sera intéressant de retourner au Qatar pour voir si les choses ont réellement évolué. Et on verra, aussi, où en sera la FIFA. Pour tout dire, on n’est pas optimiste. Mais ce matin, il flotte un doux sentiment de légèreté. Pour Messi. Pour l’industrie du foot, on verra.