Un espoir pour les autres familles

Avec humanité et reconnaissance, ils tiennent à saluer le soutien des autorités belges. Et ils n’ont rien lâché, Sabine et Éric, effectuant eux-mêmes leur propre enquête sur place, n’hésitant pas à proposer une récompense pour toute information utile dans cette recherche de la vérité. Car ce ne fut pas facile. Les batailles administratives et juridiques qu’ils ont dû affronter, en tant que victimes, ils en parlent. Ce qu’ils ont dû entreprendre (et surtout supporter) pour que les autorités dédaignent entamer des recherches correctes, ils s’en expliquent aussi. Car en cas de disparition au Pérou, s’il n’y a pas d’indices, les autorités judiciaires n’entament pas de recherches.