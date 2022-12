Les médecins détiennent le destin de Vivalia

Trouver un consensus pour la période transitoire en attendant Vivalia 2025 (2027) s’impose aujourd’hui comme le nouveau et surtout indispensable défi de l’intercommunale des soins de santé. Le directeur aux affaires médicales Pascal Pierre, fatigué et découragé par les résistances des médecins qui défendent leur pré carré et par les politiques ligotés par leurs obsessions électorales locales, renonce après dix-huit mois de fonction. Ces deux milieux endossent la responsabilité du surplace destructeur qui empêche l’histoire d’avancer. Dans la hiérarchie des culpabilités, les médecins ne figurent-ils pas en première ligne ? Eux et eux en tout premier lieu tiennent le destin de Vivalia en leurs mains. Car si le plan déposé par le futur ex-directeur médical n’a jamais été débattu par les politiques, c’est bien parce qu’il n’est pas porté par l’unanimité des conseils médicaux. Le prochain directeur médical devra fédérer les médecins sur un programme de transition qui respecte chacun des bassins de soin et qui, surtout, va au-delà des clivages. Le profil d’un extérieur à la province paraît même indispensable. Le jour où le politique sera confronté à un plan de transition porté par des conseils médicaux parlant d’une seule voix sous l’égide d’un directeur médical, il ne pourra que l’accepter. L’inverse pas.