Je lis que l’Union belge de foot a publié une "offre d’emploi" pour trouver la "perle rare" qui remplacera le sélectionneur national sortant, Roberto Martinez. Cela a beaucoup amusé la presse française. Si cela vous intéresse, ne soyez pas trop gourmands, ils ne peuvent offrir qu’un salaire de 2 millions€ par an. On imagine déjà l’examen de recrutement avec des milliers de candidats derrière des petites tables dans un Palais du Heysel, comme pour bpost ou la SNCB. Cela dit, soyez attentif, car ça va beaucoup recruter aussi au Parlement wallon et au Parlement européen. Les critères ? Comme pour les Diables rouges… recréer une équipe qui gagne !

La revanche du juge Claise

Michel Claise n’a «pas peur des puissants», disait-on! De fait...

Depuis des années, inlassablement, le juge d’instruction Michel Claise explique que la Belgique est un pays poreux à la corruption, le "Club Med" de la criminalité financière, que les moyens de la Justice sont dérisoires, il en a fait des livres… Au point de passer, à la longue, pour un radoteur un brin obsessionnel. On le pensait même retraité, à 66 ans, pour oser autant s’exprimer. Et puis, voilà. Son travail d’enquête "sans peur" a mis à jour un ahurissant scandale de corruption par le Qatar et le Maroc qui dévaste tout le Parlement européen. Lui donnant raison sur toute la ligne…

Toujours cette impression d’improvisation

SDF sous le givre… Les clichés annuels de la misère. ©Photo News

À chaque hiver, on redécouvre que des milliers de Belges vivent dans la rue et risquent de mourir de froid. "Branle-bas de combat", titrait un quotidien. Car la paupérisation augmente, accrue par les prix de l’énergie. Le citoyen "abrité", lui, s’émeut, mais ne sait trop quoi faire. Il y a pourtant des dizaines d’organismes qui s’occupent des démunis, des armées de travailleurs sociaux et de bénévoles. La communication sur tout ça ne pourrait-elle pas être un peu plus structurée, globale ? Pendant le covid, on avait des comptages pour tout et tous les jours. Sur le "sans-abrisme", pourquoi est-ce toujours le flou, dans une impression de panique et d’impréparation ?

À quand une coupe du monde de foot mixte ?

Des garçons et des filles dans les mêmes équipes….La nouvelle révolution du foot?

Alors que le Mondial va s’achever avec France Argentine, voilà que bruisse une nouvelle révolution pour ce sport planétaire: le foot mixte ! Comprenez: en "mixité réelle", avec quotas de genre par équipe ! C’est encore assez marginal mais en France, où il y a un championnat depuis 2 ans, la pratique ne fait que gagner… du terrain. Le cyclisme ou le triathlon ont déjà des épreuves mêlant hommes et femmes. Alors on parie sur une première Coupe du monde de foot mixte dans… 10 ans ? Peut-être pas tout de suite au Qatar, mais il y a plein de possibilités…

Ne nous laissez pas seuls avec eux !

Serge Kubla, un des héros wallons de la semaine. ©Photo News

C’est vrai, par rapport à la Flandre, malgré les tiraillements et le fossé qui se creuse, leWallon semble indifférent à tout nationalisme, à toute velléité d’indépendance. Et ça se comprend: sa classe politique ne lui inspire qu’une confiance très très relative. Elle recèle encore des gens intègres et de valeur, l’élu "de proximité" reste apprécié, mais voilà: avec l’accumulation d’affaires (scandale du greffier, démission de Marcourt, procès Kubla sur la même semaine) et cette tradition tenace de délinquance politique et de collusions malsaines avec le privé, le réflexe du Wallon est plutôt de murmurer aux voisins du Nord: "Ne nous laissez pas seuls avec eux !"

EN BREF

DÉPUTE 007

Sous le Parlement, un vrai décor de cinoche. ©BELGA

Gros succès pour les images du très sophistiqué tunnel des députés du Parlement namurois. On va y tourner la scène d’ouverture du prochain James Bond.

MADE IN BELGIUM

L’argent liquide versé par le Qatar à une série d’eurodéputés aurait été "retiré en Belgique". Oui, il est marqué 20 francs sur les billets, et il y a la tête du roi Baudouin.

CHÈRE DETTE

On prévoit qu’en 2025, la dette belge atteindra 670 milliards€, 87 de plus qu’en 2 022… On a compris: va encore falloir baisser le thermostat.

SYSTÈME "P"

Vladimir Poutine ne fera pas de conférence de presse de Nouvel an. Non, il écrira directement les articles dans la presse russe, c’est plus simple.