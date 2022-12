Faut-il céder au chantage ?

Incompréhensible ? Malheureusement, non. Un ressortissant iranien a été condamné à 20 ans de prison en Belgique. Olivier Vandecasteele est une monnaie d’échange. Comme malheureusement beaucoup d’autres. Où des régimes totalitaires ont érigé cette pratique ignoble en mode de fonctionnement ordinaire.

Un cas plus médiatique vient d’ailleurs de se refermer. Là, c’est la star américaine du basket féminin, Brittney Griner, qui avait été condamnée, le 4 août, à neuf ans de prison pour trafic de drogue. Le trafic en question, des cartouches de vapoteuse contenant de l’essence de cannabis. C’était en Russie. L’hypocrisie a fait long feu. Le marché a été rapidement mis sur la table et conclu: la liberté de l’athlète contre celle du plus grand trafiquant d’armes russe, Viktor Bout, condamné et détenu aux États-Unis.

Deux cas parmi tant d’autres. Tant ces agissements sont d’odieux leviers de négociation qui ont permis aussi à des groupes terroristes de renflouer ainsi leur caisse par centaines de millions d’euros.

Ne pas céder pour que cela ne se reproduise plus ? Les états voyous ou ces groupuscules s’en moquent éperdument. Face à l’intransigeance de la Maison-Blanche, l’Américain James Foley a été exécuté en août 2014 devant les caméras de Daech.

Un État digne de ce nom doit venir en aide à tout citoyen en difficulté. L’État est là pour le protéger. La Cour constitutionnelle tient le dossier entre ses mains et l’a suspendu ? Nous sommes dans un État de droit. Mais, entre ses mains, elle a aussi la vie d’un homme.