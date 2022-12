BILLET PARENTS| Les défis impossibles des parents

On part au zoo avec nos trois enfants. Le matin, ne rien oublier: des bonbons pour les grandes, des langes pour le petit dernier. Et des habits de rechange, au cas où, mais juste pour le fiston. Car la deuxième a 4 ans, on ne va pas trop se charger… Devant l’enclos des tigres, un petit ruisseau. 10 cm, à peine. Mais 10 centimètres suffisent pour tremper une petite fille de la tête aux pieds! Et nous voilà à devoir rhabiller notre deuxième, avec, dans le sac, des langes et des habits pour bébé. On bénira ce jour-là les chaussettes phoques trouvées dans une boutique du parc et le pull de mon mari qui servira de robe à notre fille. On ne nous y reprendra plus, promis!