Asile : la politique de l’autruche

Ensuite, celle des personnes qui n’ont d’autres choix que de dormir dans la rue. Un phénomène qui s’est aggravé ces dernières années par une non-gestion coupable de l’accueil des réfugiés, et plus largement de la politique d’asile et de migration en Belgique. Aujourd’hui, entre 2 000 et 3 000 demandeurs d’asile seraient à la rue, dont des dizaines de mineurs étrangers non accompagnés.

Face à cette situation explosive, la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Nicole de Moor (CD&V), a annoncé l’ouverture de 500 nouvelles places d’accueil et de 600 autres dans les centres bruxellois pour les sans-abri. (lire p. 8)

Une solution pour répondre à l’urgence, qui ressemble à s’y méprendre à un sparadrap sur une jambe de bois.

Manque de places d’accueil, pénurie de personnel, lenteurs dans le traitement des demandes d’asile, non-prise en compte des décisions de justice, non-expulsion des demandeurs déboutés à qui l’on donne pourtant l’ordre de quitter le territoire…

Cette politique de l’autruche, qui ne peut se comprendre que dans un rapport cynique à la gestion publique, pourrait pourtant nous coûter très cher.

Le décès d’un candidat à l’asile, dont la prise en charge par les autorités est prévue par la loi, serait catastrophique pour l’image, déjà bien ternie, de la Belgique.

Depuis des décennies, le célèbre diptyque "fermeté" et "humanité" compose la ligne des politiques qui ont hérité de la gestion difficile de l’Asile et de la Migration. Ces derniers le répètent d’ailleurs à chaque interview.

Mais face à une crise humanitaire qui se déroule en plein cœur de nos villes, et qui pourrait dégénérer, il est urgent de changer de paradigme et de joindre enfin, loin des postures électoralistes, le geste à la parole.