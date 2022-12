Cette Europe présumée innocente

Non, les pontes de la FIFA n’ont pas l’apanage des soupçons en la matière! Le Qatar, qui s’en défend, se serait ainsi attaqué directement au cœur de la démocratie européenne. Plusieurs sacs contenant des billets auraient notamment été retrouvés au domicile bruxellois de l’eurodéputée grecque Eva Kaili, par ailleurs vice-présidente du Parlement européen et en charge des relations avec le Moyen-Orient. Depuis lors, elle a été placée sous mandat d’arrêt, comme trois autres personnes dont les noms n’ont pas été dévoilés. Bien sûr, toutes ces personnes sont présumées innocentes, même si de lourds soupçons d’appartenance à une organisation criminelle, de blanchiment d’argent et de corruption (leurs chefs d’inculpation), pèsent sur leurs épaules.