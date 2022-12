L’expulsion des sœurs selon l’Évangile de Rome

L’histoire passionne, attriste, choque. L’Église en prend largement pour son grade dans l’épisode d’expulsion ratée des six sœurs cisterciennes de l’abbaye de Cordemoy, à Bouillon. La décision de fermeture du bâtiment avait été prise il y a plus de cinq ans déjà, en raison de tensions internes entre les religieuses elles-mêmes et avec l’ordre. Beaucoup des 21 sœurs avaient quitté les lieux dans la foulée. Mais plusieurs nonnes ont fait de la résistance, se sont organisées en ASBL poursuivant leurs activités. La commission de fermeture a débarqué le 3 décembre avec un mandat canonique d’expulsion. Elle s’en est retournée Gros-Jean comme devant. Une plainte pour harcèlement a même été déposée. En fait, un récent décret wallon interdit l’expulsion de personnes de leur domicile durant l’hiver. Et comme le droit civil prime le droit canon… L’espoir de l’instance supérieure réside dans une reddition des sœurs âgées de 70 à 80 ans, épuisées et usées par le combat. La pression va à ce point loin que les sœurs sont carrément menacées d’être relevées de leurs vœux. La sanction suprême. Quelle image désastreuse que celle renvoyée par l’Église! Le chrétien ne doit-il pas être un témoin de l’Évangile par ses actes autant que ses paroles ? On espérait que l’amour et le respect du prochain priment le droit canon.