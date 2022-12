Magnette : habile mais…

Le Parlement wallon, son bureau, son greffier. Cette dernière saga s’étoffe tous les jours de nouvelles révélations dans la presse. Un mauvais feuilleton dont on croyait le scénario définitivement rangé dans les archives des scandales de la politique de papa, celle des passe-droits et du hors contrôle. Celle qui renforce la méfiance du quidam à l’encontre du monde politique. Celle qui alimente une vague poujadiste qui ne cesse d’enfler et pourrait balayer les résultats des scrutins à venir.