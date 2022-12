Cristiano Ronaldo en position assise. C’est rare... ©Photo News

Étonnant ce qui se passe avec Cristiano Ronaldo, ce joueur mythique, cinq fois "Ballon d’or", dépositaire d’une kyrielle de records.

Après avoir quitté le club de Manchester United où il s’estimait brimé, le voilà remisé sur le banc de l’équipe nationale portugaise. On trouve que l’équipe "joue mieux sans lui".

En fait, il vit une forme précoce d’"agisse" ou "discrimination infligée à une personne en raison de son âge". Comme un employé de 60, 61 ans, on le pousse gentiment vers la sortie.

Victime de l’âgisme à 37 ans seulement… encore un record pour Ronaldo !

Jeunes Wallons, il faut y croire!

Luciano D’Onofrio, un «VIP» wallon indéboulonnable. ©-Belga

J’ai regardé l’autre soir le magazine #Investigation sur la RTBF et je me suis dit : quelmessage d’espoir pour tous les jeunes Wallons dépités par la crise. Oui, comme le greffier du Parlement wallon, on peut allègrement prendre les rennes d’une énorme institution (peuplée de politiciens aveugles et sourds, semble-t-il), faire de beaux voyages sans justification, exploser le budget des nouveaux aménagement et piétiner ses subordonnés, sans risque de sanction (non prévue par les règlement). Ou alors on peut, comme Luciano D’Onofrio, magouiller durant des décennies dans le foot, avoir des sociétés off-shore et faire du blanchiment d’argent tout en restant admis et même courtisé dans le gratin des décideurs publics et privés. Oui, devenir un "WW", ou un Wallon Winner, ça reste vraiment très possible

Parler biodiversité dans un pays gelé

Ainsi donc se tient à Montréal la "COP 15" consacrée à la sauvegarde de la biodiversité. À ne pas confondre avec la "COP 27", sur le climat, qui vient d’avoir lieu en Égypte (on pourrait les appeler différemment, "Biocop" d’un côté, "Climacop" de l’autre). Outre l’impact carbone de la venue sur place de 20 000 personnes (qu’il faut transporter et chauffer), quelle idée saugrenue d’organiser ça au Québec en décembre, où il fait entre -6 et -10 degrés ! Comment ressentir le million d’espèces en danger et le dérèglement climatique dans un décor gelé ? Un cadre amazonien aurait été plus indiqué.

Jeanne Dielman superstar

Delphine Seyrig dans le meilleur film de l’histoire du cinéma, jusqu’à nouvel ordre. ©Paradise Films/Unité Trois

Surprise, cette élection du film belge Jeanne Dielman, 28 rue du Commerce, 1080 Bruxelles (1975) comme meilleur film de l’histoire du cinéma par des critiques anglais. Durant 201 minutes, c’est la routine métronomique d’une veuve qui fait son ménage et épluche ses pommes de terre. Détail qui m’avait perturbé à la vision: elle se prostitue et reçoit un homme dans sa chambre chaque jour. Mais, ellipse pudique, la porte reste fermée et nul épluchage du client n’est montré. Si on fait une suite, appelons-la "Jeanne Dielman, 29 rue du Commerce, 1090 Bruxelles".

J.O. de Paris : créons le brassard « one work »

Les mascottes des JO de Paris ont-elles un contrat de travail?

On a donc appris cette semaine, via l’enquête du quotidien Libération, que le chantierdes JO de Paris 2024 employait quantité de travailleurs sans papiers, sans contrat, vivant dans des conditions de logement sommaires et de sécurité quasi inexistantes. Le modèle qatari reproduit à l’identique. On ne change pas une formule aussi économique pour des travaux pharaoniques. Espérons qu’un boycott généralisé ne va pas gâcher ce grand moment de fraternité sportive et universelle ! Tiens, et si, faute de mieux, on créait aussi un brassard de protestation qu’arboreront peut-être quelques audacieux. Pas "One love" cette fois mais… "One work" !

EN BREF

CE N’EST QU’UN AU REVOIR !

Eden Hazard sous le maillot des Diables, serait-ce fini pour toujours? ©Photo News

Après Roberto Martinez, voilà qu’Eden Hazard a annoncé à son tour qu’il "quittait l’équipe nationale". Il pourra commenter les prochains matchs des Diables avec Vincent Langendries. À moins que, la forme revenue, il ne s’offre un come-back à la Michel Sardou, ou mieux, à la Zinedine Zidane.

DIS-MOI, GOOGLE...

Au hit-parade des recherches Google en 2022, c’est l’Ukraine qui arrive en tête. Suivi de la question "Pourquoi les Russes attaquent-ils l’Ukraine ?" L’internaute qui a le plus posé cette question serait un certain Vladimir Poutine, de Moscou.

"KY" A GAGNÉ ?

Pour le magazine Time, le président Zelensky est la "personnalité de l’année". Ils ont longuement hésité avec le chanteur Franky Vincent.