Le plaisir par Hazard

Les années au Real Madrid, et son lent déclin en raison d’une blessure à la cheville, ont forcément pesé dans le choix. Sa présence au plus haut niveau, entre clubs et sélection, depuis quatorze ans, ont pu aussi avoir un impact, et réduire le plaisir.

Car Eden Hazard était la définition du plaisir, au football. Il ne se cachait pas pour dire qu’il n’était pas un stakhanoviste du travail, et il nous revient cette anecdote, à ses débuts en sélection. René Vandereycken, le sélectionneur de l’époque, qui l’a lancé chez les Diables, lui expliquait la nécessité de s’entraîner à fond.

Hazard, 18 ans, après avoir attentivement écouté le rigide Vandereycken, lui avait répondu, en gros, qu’il n’y a que le match qui l’intéressait, l’entraînement étant un passage obligé. Cela ne signifiait pas pour autant qu’il négligeait le travail de préparation, ni son hygiène de vie, dans un raccourci qui a souvent été fait. Il était simplement guidé par l’envie de s’amuser, une notion qu’il ne faudrait jamais perdre de vue.

À l’heure de la retraite internationale, il reste la question de la trace laissée par Eden Hazard dans l’histoire du football belge. Il était, en 2018, à la sortie de la Coupe du monde et de la troisième place des Diables, le meilleur joueur de l’histoire, sans doute.

Un peu plus de quatre ans plus tard, après ses déboires madrilènes et la montée en puissance de Kevin De Bruyne, il a cédé la place au joueur de Manchester City. Longtemps, ces deux-là ont été jugés peu complémentaires, à tort. Ce sera une tristesse, vraiment, de ne plus les voir ensemble.