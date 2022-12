La drogue et l’autruche

Pour beaucoup d’établissements scolaires, le sujet de la drogue reste tabou, compliqué, invisible. Certains préfèrent fermer les yeux, d’autres agir de manière répressive, sans comprendre parfois la place réelle de la drogue dans la réalité des jeunes, ni même les problèmes multiples qui peuvent se cacher derrière.

27,1% des jeunes wallons du secondaire (3e et plus) ont déjà consommé du cannabis (la drogue illicite la plus populaire) et 3,1 % le font chaque semaine.

La réponse n’est pas facile, demande de la nuance. La prévention par la peur ne marche pas, la politique de l’autruche non plus. Écouter les jeunes, comprendre ce qui les pousse à se lancer, comment ils interagissent. Comprendre que le jeune se construit en franchissant des barrières, que pour saisir la limite, il doit parfois la transgresser. Se mettre à son niveau avant même de parler des risques.

Et l’école a un rôle à jouer, en tant que lieu de formation des citoyens de demain. Car à côté du savoir gravite le savoir être. Et les deux semblent indissociables. Depuis quelques années, dans une poignée d’écoles, des référents assuétudes font ce travail. Ils font de la prévention, orientent les élèves et forment les équipes éducatives. Car l’idée est d’autonomiser les écoles dans la lutte contre les assuétudes. Toutes les assuétudes. Car si l’on parle ici de drogues illicites, que dire des drogues sociales (alcool, tabac,…) qui touchent aussi les jeunes. Un travail long, qui demandera des moyens à coup sûr, tant la plupart des écoles aujourd’hui semblent désarmées, surchargées. Une nécessité pour éviter que ces ballons d’essai ne se transforment en écran de fumée.