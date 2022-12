Qu’attendre de ce procès ?

Du côté de la défense, on redoute que ce procès ne soit que l’écho de tout ce qui a été dit entre septembre 2021 et juin 2022 à Paris où la cour d’assises avait jugé les attaques du 13 novembre 2015. Les risques de "redite" sont nombreux, mais il n’a jamais été question de fusionner les deux affaires et de ne les juger qu’en une seule procédure. Peut-être que cela aurait eu du sens. Mais, pour les victimes, c’était aussi important de pouvoir faire entendre leurs voix au sein d’un procès qui leur était accessible.