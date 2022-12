Freylange, plus dure sera la chute ? (commentaire)

On a connu des clubs ambitieux qui ne s’en sont pas relevés. Si l’on part du postulat qu’il y aura six descendants en fin de campagne (scénario possible vu les positions actuelles de Givry, Durbuy et Libramont en D3), Freylange, comme La Roche, se trouve dès lors aujourd’hui à 11 points du premier non relégable. Et Assenois, moins bonne attaque et moins bonne défense de la série désormais, à huit.

Est-il nécessaire d’ajouter que le prochain Freylange – Assenois vaudra son pesant d’or, au même titre d’ailleurs que Chaumont – Bastogne et Houffaloise – Messancy. Si Chaumont et Messancy s’imposent, lors de cette ultime journée avant la trêve, l’écart avec les cinq derniers sera déjà conséquent. Gouvy et Oppagne sont bien loin de ces considérations.

En tête et seulement séparés au nombre de victoires, ils abordent leur prochain choc avec des sentiments variés. Gouvy reste sur cinq victoires de rang à la maison ; Oppagne devra composer sans quatre suspendus, dont son capitaine et Jordy Jadot. Ethe, fort de son récent 19/21, espère tirer profit de ce sommet. Mais il lui faudra d’abord vaincre un Longlier ragaillardi par son succès à Arlon.