J’ai rarement vécu un match aussi malaisant que Belgique-Croatie jeudiaprès-midi. On aurait dit que tout était écrit à l’avance. En première mi-temps, avec Dries Mertens pas en forme au centre-avant, il était comme annoncé qu’on ne marquerait pas. En seconde, avec Lukaku pas affûté, on allait logiquement rater une à une toutes les ultimes occasions de se sauver. Et à la fin, on apprend qu’en pleurs, Roberto Martinez a annoncé sa démission. On aurait dit le gourou d’une secte qui après avoir rassemblé ses fidèles d’entre les fidèles (Eden Hazard qu’il fait entrer à quelques minutes de la fin comme pour un adieu) les aurait entraînés dans un sordide suicide collectif.

Dont nous, petits supporters belges qui avions tant besoin de rêve et de Diableries pour nous remonter le moral face aux factures de gaz et d’électricité, sommes les victimes collatérales impuissantes et effarées.

À deux c’est bien, A4 c’est mieux

La feuille blanche comme symbole! Qui dit mieux?

Les opposants chinois, lassés de vivre masqués et confinés alors que toute la planète semble s’amuser (dans les stades du Qatar), ont du courage mais aussi du génie. Une simple feuille blanche, brandie à bout de bras, voilà qui dit tout de la censure imposée par le régime. Zéro mot pour démonter la politique du "zéro Covid". Même les pros de la communication n’y auraient pas pensé. Dans le monde libre, pour soutenir le mouvement, on devrait tous envoyer des courriers contenant une feuille blanche au président Xi Jinping. Quant à Charles Michel, qui l’a rencontré cette semaine à Pékin, il aurait dû symboliquement lui remettre non un C4… mais une A4.

Les seuls vrais héros du Mondial

L’équipe nationale iranienne. Des mecs courageux! ©AFP

Ce sont les vrais héros de ce tournoi qatari ! Pas les Allemands, même s’ils ont osé des gestes symboliques (alors que les autres se sont dégonflés), mais les joueurs iraniens. Au premier match, ils ont boycotté leur hymne national. Face à la presse, leur capitaine a martelé que le peuple iranien "n’était pas heureux". Le régime islamiste, qui vacille et réprime dans le sang l’actuelle vague de contestation, les a alors menacés, eux et leur famille, emprisonnant aussi un ancien footballeur pour subversion. Ils ont été éliminés mardi. On tremble pour ceux qui ont dû rentrer au pays.

La monarchie mieux gérée que la Wallonie

Laurent a fait des notes de frais réglos! Bravo! ©-Belga

Je lis que "les dotations d’Albert, d’Astrid et de Laurent" sont "restées dans les clous".Ouf ! Le budget de la monarchie n’est pas géré par le greffier du Parlement wallon ! La Cour des comptes n’a rien à leur reprocher. E lle félicite même le prince Laurent qui n’a pas, comme par le passé, glissé des souches du Colruyt ou de vacances au ski dans les notes de frais de ses activités officielles. En 2023, la monarchie coûtera 41 millions au pays (soit 180 000 de plus qu’en 2022 en raison de l’indexation). Espérons qu’elle rapporte en ventes de magazines, de journaux voire de boîtes de biscuits. Heureusement quand même que son coût n’est pas lié… à celui du gaz.

Sa passion pour le Golfe

Georges Louis Bouchez : il se sent bien dans la ligne d’émir. ©BELGA/BELPRESS

Ainsi donc le très écologique Georges-Louis Bouchez, opposé au boycott du Mondial qatari, a assisté au GP de F1 d’Abou Dabi. Cette région du monde semble très à son goût. J’en ai parcouru l’agenda des loisirs et lui recommande le Nouvel An à Dubaï, avec feu d’artifice tiré de la plus haute tour du monde. En février, il y a le salon de la joaillerie, des montres et des diamants de Doha, en mai, le forum de l’immobilier, et en juin, l’inspirant "salon des équipements de police et de la protection des populations ". De quoi divertir un libéral caricatural toute l’année…

VIvons obèses en attendant la fin du monde

50 MacDo de plus bientôt en Belgique. Tout va bien...

Alors qu’on parle sans cesse de malbouffe ("un jeune sur quatre ne mange pas sainement ", titrait un article), j e constate que, dans ma région, on donne encore le feu vert à de nouveaux McDo et que les supermarchés low-cost se multiplient. Alors oui, il y a le coût (actuel) de la vie et le droit à acheter le moins cher possible. Mais il est plus que temps de persuader les gens de consommer plus local et artisanal, d’expliquer que plus les produits de qualité se vendront, plus leur prix sera abordable, que ce sera un boost pour l’économie et des frais de santé publique en moins. Mais non, le mot d’ordre semble demeurer: " Vivons obèses en attendant la fin du monde.

ZÉRO "ONE LOVE"

«One love» de Bob Marley? Bof, moi, le reggae... ©D.R.

Le mythique tube One love de Bob Marley ne passe jamais sur les radios du Qatar et les dirigeants de la FIFA évitent de le fredonner. Mais officiellement, c’est parce que les émirs trouvent le reggae horriblement casse-pieds.

PUTAIN DE CAMION !

Le champion italien Davide Rebellin, 51 ans, a été tué sur son vélo par un camion mercredi. Après le "ne nous abandonnez pas" des animaux de compagnie, il est plus que temps de lancer le "ne nous écrasez pas" des cyclistes et d’un peu mieux les protéger.

CANDIDAT SEREIN

Alain Mathot, ex-bourgmestre de Seraing et condamné pour corruption, a été embauché comme "consultant immobilier". Il avait de loin le meilleur casier judiciaire de tous les candidats.