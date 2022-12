Romelu Lukaku, l’homme qui peut encore sauver le tournoi

Mais Lukaku n’est pas seulement essentiel à la vie du groupe. Avec lui dans le onze, les chances belges augmentent d’office. Depuis la Coupe du monde 2018, Roberto Martinez n’a pu former son trio offensif avec Kevin De Bruyne, Eden Hazard que cinq fois. Cinq petites fois. Avec un bilan qui ne demande pas beaucoup de commentaires : quatre victoires - notamment contre le Portugal en huitièmes de finale de l’Euro -, et une seule défaite. Contre la France au Final Four de la Ligue des nations à Turin, quand les Diables rouges menaient 2-0 à la pause. Et le troisième but français était tombé quand Hazard n’était plus sur la pelouse.

Lukaku représente une certaine assurance pour l’équipe nationale. Reste à savoir quel Lukaku on verra ce jeudi à Doha. Il n’a plus été titulaire depuis la fin du mois d’août, sur la pelouse de la Lazio. On ne l’aura pas à 100 % face aux Croates. Ce qu’on avait pu voir lors de sa montée au jeu contre le Maroc, dimanche, l’a prouvé. Mais un "Big Rom" sans rythme aidera toujours plus que le Batshuayi de cette Coupe du monde. L’éclair dans l’œil de Castagne en conférence en presse valait toutes les confirmations du monde.