Un exemple spectaculaire parmi d’autres, qui a fait du bruit dernièrement : alors que la télévision d’État chinoise (CCTV) retransmet les matchs de la coupe du monde au Qatar, un léger différé de 30 secondes lui permet de remplacer les plans qui ne lui plaisent pas par d’autres prises de vue. Ainsi, lorsque les images filmées au Qatar montrent des supporters qui, dans ces stades pouvant contenir plusieurs dizaines de milliers de personnes, ne portent pas de masques, celles-ci sont bien souvent, sinon toujours, "coupées au montage" et remplacées par d’autres plans, plus distants, ne permettant pas de distinguer les visages...

Mieux vaut en effet que les téléspectateurs chinois ne voient pas ce que constate le reste du monde, alors que le régime s’emploie, depuis presque trois ans maintenant, à mettre sous coupe réglée la population au nom de la lutte anti-covid. En effet, cela pousserait Pékin à admettre qu’il est possible de vivre normalement sans avoir à se barricader au moindre cas détecté, et surtout, que les vaccins produits par la Chine ne sont pas aussi efficaces que ceux développés en Occident.

Comme souvent, c’est l’orgueil de ce grand pays qui parle et le pousse à la censure la plus grotesque. Cet orgueil est du même type que celui de Vladimir Poutine, qui nomme une guerre totale "une opération spéciale" et s’enfonce dans des justifications de plus en plus délirantes pour poursuivre sa vilaine guerre en Ukraine.

Pour les citoyens des démocraties libérales que nous sommes, ce genre de censure semble presque inconcevable, tant il nous paraît acquis que la vérité finit toujours par se faire entendre, d’une façon ou d’une autre.

Les récents exemples russe, chinois, iranien, (liste non-exhaustive, loin de là...), montrent qu’il n’en est rien : les États autoritaires parviennent toujours à faire illusion, quitte à forcer leur peuple à croire à leur (mauvais) tour de magie, à coup de surveillance de masse, de parodies de justice et d’arrestations arbitraires.