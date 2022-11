Le temps long des attentats

Plus de six ans après les faits, les victimes vont peut-être pouvoir tourner une page lorsque le verdict sera prononcé. Le chemin aura été long et tortueux pour ces victimes qui ont eu à affronter un système qui n’avait jamais envisagé un tel cas de figure. L’administration, les experts médicaux, les assurances ont agi parfois de manière méprisante, trop tatillonne face à des personnes qui avaient perdu pied…