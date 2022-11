Chez les Diables, l’union doit refaire la force

Une engueulade entre Kevin De Bruyne et Toby Alderweireld face au Canada, une déclaration de Jan Vertonghen, joueur le plus capé des Diables, qui critique l’un de ses équipiers après la rencontre face au Maroc. Depuis l’entame de cette Coupe du monde, nos compatriotes affichent un bien pâle visage sur et en dehors du terrain. Pour la première fois depuis qu’il dirige la Belgique, Roberto Martinez est même sorti de sa réserve habituelle et a reconnu qu’il y avait " des tensions dans le groupe. "