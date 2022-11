Un texte qui traduit une vision politique propre au MR, qui estime qu’il faut prolonger plus de deux réacteurs, et durant plus longtemps.

Coup de théâtre ce jeudi: Marie-Christine Marghem annonce que sa proposition est soutenue par trois députés de l’opposition, à savoir deux élus N-VA et le président de DéFI, François De Smet.

Ce texte, qui devait faire l’objet d’un vote en commission la semaine prochaine, aurait pu bénéficier d’une majorité alternative et diviser la "Vivaldi".

Face à cet affront, le CD&V et les Verts montent au créneau. Le chef de groupe Écolo, Gilles Van den Burre, s’indigne d’une attitude "déloyale" qui ferait voler en éclats la majorité gouvernementale.

Mais rapidement, Georges-Louis Bouchez siffle la fin de la récréation. Malgré le soutien autrefois affiché aux initiatives législatives de Marie-Christine Marghem, le président du MR l’assure: son parti n’entend pas constituer une majorité de rechange pour voter ce texte.

Fragilisé par l’épisode "Alexia Bertrand" et par des tensions extrêmes avec ses cousins de l’Open Vld, Georges-Louis Bouchez a visiblement choisi de rentrer dans le rang et s’affiche désormais avec un costume de "Monsieur Loyal".

Une question demeure: la Belgique a-t-elle vraiment besoin de ces petits jeux politiques, alors que des milliers de citoyens font face à d’impayables factures ?

L’Europe vit encore et toujours dans une situation paradoxale, avec des tarifs facturés aux ménages et aux entreprises qui ne correspondent pas aux coûts de production.

De plus, la sécurité d’approvisionnement du continent, qui s’organise pour se passer définitivement du gaz russe, fait l’objet de questions légitimes.

À l’ère de la realpolitik, prendre le risque d’atomiser le gouvernement sur la question énergétique et plonger le pays dans un chaos politique semble relever… du surréalisme.