Expérience ou vieillesse

C’est donc le grand jour, et il faut toujours se rappeler que les matchs d’ouverture peuvent représenter des pièges, l’Argentine, battue par l’Arabie saoudite ce mardi, peut en témoigner. Mais la Belgique sait y faire, puisqu’elle n’a jamais été battue en phase de poules, en 2014 puis en 2018. Elle a même gagné ses six matchs.

Le Canada, lui, n’a jamais pris un point, ni marqué un but en Coupe du monde. Il ne s’est plus invité au banquet mondial depuis 1986, une édition où la Belgique avait commencé la Coupe du monde à l’envers pour la finir sur la Grand-place de Bruxelles. Il y a eu 2018, depuis, et tout le monde saura, assez vite, si la version 2022 des Diables est équivalente, ou moins performante.

Il y a tellement d’interrogations qu’il est difficile d’imaginer un parcours brillant, quitte à vexer un peu plus certains Diables qui ne comprennent pas le pessimisme qui les accompagne. Mais c’est un ressort vieux comme le sport: prouver au monde extérieur qu’il reste un peu de magie dans une équipe pour déjouer les pronostics. Quelques conquêtes se sont forgées sur cette base-là.

Mais il en faudra plus, beaucoup plus, et une certaine idée d’un esprit de combat, dans le sens sportif du terme, pour revivre les émotions d’il y a quatre ans.

C’est l’autre question de la Coupe du monde qui débute pour la Belgique ce soir: sera-t-il possible de s’émerveiller pour un tournoi organisé par une fédération, la FIFA, qui a tellement laissé un État lui dicter la marche à suivre ?